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Аналітики Oxford Economics дали прогноз курсу гривні до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лис, 2021 08:01
Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Oxford Economics погіршили очікування зростання реального ВВП України.
Дивися повний текст Аналітики Oxford Economics дали прогноз курсу гривні до 2023 року
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Додано: Чет 04 лис, 2021 08:01
они понятия не имеют как формируется курс в нашей дикой стране...
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