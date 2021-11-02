Кабінет міністрів прогнозує складний опалювальний сезон в Україні. Це викликано світовою енергетичною кризою.
Дивися повний текст Уряд очікує складний на опалювальний сезон в Україні.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 11:58
Уряд очікує складний на опалювальний сезон в Україні
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Дивися повний текст Уряд очікує складний на опалювальний сезон в Україні.
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:58
Брехун! Людям просто замилюють очі. Хто не вірить - хай гляне ціни на опалення, тільки не для населення...а для інших споживачів. А це усі - від дрібних парихмахерських та магазинчиків біля дому до виробництва всього і вся. Питання із зірочкою: а що буде з цінами на товари і послуги, коли до підприємців дійде суть такого...покращення.
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:00
осенне-зимний мы с горем пополам пройдем, а вот зимне-весенний - под вопросом.
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