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Уряд очікує складний на
опалювальний сезон в Україні

Уряд очікує складний на опалювальний сезон в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:58

Уряд очікує складний на опалювальний сезон в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів прогнозує складний опалювальний сезон в Україні. Це викликано світовою енергетичною кризою.

Дивися повний текст Уряд очікує складний на опалювальний сезон в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:58

Брехун! Людям просто замилюють очі. Хто не вірить - хай гляне ціни на опалення, тільки не для населення...а для інших споживачів. А це усі - від дрібних парихмахерських та магазинчиків біля дому до виробництва всього і вся. Питання із зірочкою: а що буде з цінами на товари і послуги, коли до підприємців дійде суть такого...покращення.
nikatrunko573
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:00

осенне-зимний мы с горем пополам пройдем, а вот зимне-весенний - под вопросом.
RomanTik
 
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