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Уряд очікує складний на
опалювальний сезон в Україні

Уряд очікує складний на опалювальний сезон в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 17:18

ой-ой-ой, а кто же это сделал?!..
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 17:38

  equinox написав:Вони ж останні місяці постійно казали що готові до опалювального сезону. То чому він буде складним?

Так і вугілля немає. Ось і вся логіка.
За даними Міністерства енергетики, станом на 21 жовтня 2021 року на складах ТЕС та ТЕЦ знаходиться майже 593 000 тонн вугілля. Це у 4,5 рази менше, ніж за планом, затвердженим Міненерго – обов'язковим для виконання графіком накопичення вугілля на складах до зими.
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245591092
Прораб
 
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