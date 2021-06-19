Територіальні громади будуть вести реєстри виключно в електронному форматі.
Дивися повний текст Зміну місця реєстрації перевели у «Дію».
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 15:34
Зміну місця реєстрації перевели у «Дію»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зміну місця реєстрації перевели у «Дію».
Додано: П'ят 05 лис, 2021 15:34
А что делать для смены регистрации фоп(перевод между налоговыми) А если ипотека (нужно разрешение от банка)? Все ли предусмотрено?
Додано: П'ят 05 лис, 2021 20:50
А шо и военкомат теперь не надо идти?
Додано: П'ят 05 лис, 2021 23:06
Додано: Суб 06 лис, 2021 15:50
Re: Зміну місця реєстрації перевели у «Дію»
Загран био не катит?
Додано: Суб 06 лис, 2021 16:06
Re: Зміну місця реєстрації перевели у «Дію»
Пока нужно подтверждение владельца жилья - это не может называться "декларативно", и почти ничего не поменяет.
Додано: Суб 06 лис, 2021 17:12
Re: Зміну місця реєстрації перевели у «Дію»
Отменили справку А4 к id карте?
Додано: Суб 06 лис, 2021 17:32
Re: Зміну місця реєстрації перевели у «Дію»
Хотите без согласия владельца жилья?)))
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:38
Хочу, чтобы вещи и события назывались своими именами, только и всего.
Сейчас, по законодательству, если владелец жилья меня зарегистрирует/даст согласие, выписать меня без моего согласия он сможет только через суд. Мало того, я могу без его согласия зарегистрировать детей, но снять их с регистрации даже я не смогу без согласия жены и т.д., вплоть до опекунского.
Еще пример. Если собственников несколько, то нужно согласие всех собственников. У меня есть знакомый, который не может зарегистрироваться в квартире жены, так как часть квартиры принадлежит другому родственнику, который там не живет, но согласия на регистрацию не даст.
Или, например, если за квартирой есть какие-то долги за коммуналку, то даже собственник не может зарегистрировать нового жильца.
Это все рудименты старой системы, от которых, почему-то, не спешат избавляться.
И регистрация через Дию ничего принципиально не меняет, кроме отсутствия необходимости посещать ЦПАУ.
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