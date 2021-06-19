Зміну місця реєстрації перевели у «Дію»

Додано: Пон 15 лис, 2021 17:38

GALeon написав: Giroi написав: Пока нужно подтверждение владельца жилья - это не может называться "декларативно", и почти ничего не поменяет. Хотите без согласия владельца жилья?))) Хотите без согласия владельца жилья?)))

Хочу, чтобы вещи и события назывались своими именами, только и всего.Сейчас, по законодательству, если владелец жилья меня зарегистрирует/даст согласие, выписать меня без моего согласия он сможет только. Мало того, я могу без его согласия зарегистрировать детей, но снять их с регистрации даже я не смогу без согласия жены и т.д., вплоть до опекунского.Еще пример. Если собственников несколько, то нужно согласие всех собственников. У меня есть знакомый, который не может зарегистрироваться в квартире жены, так как часть квартиры принадлежит другому родственнику, который там не живет, но согласия на регистрацию не даст.Или, например, если за квартирой есть какие-то долги за коммуналку, то даже собственник не может зарегистрировать нового жильца.Это все рудименты старой системы, от которых, почему-то, не спешат избавляться.И регистрация через Дию ничего принципиально не меняет, кроме отсутствия необходимости посещать ЦПАУ.