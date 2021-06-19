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Зміну місця реєстрації
перевели у «Дію»

Зміну місця реєстрації перевели у «Дію»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 15:34

Зміну місця реєстрації перевели у «Дію»

Пропонуємо до обговорення:
Територіальні громади будуть вести реєстри виключно в електронному форматі.

Дивися повний текст Зміну місця реєстрації перевели у «Дію».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 15:34

А что делать для смены регистрации фоп(перевод между налоговыми) А если ипотека (нужно разрешение от банка)? Все ли предусмотрено?
adrinalin4uk
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 20:50

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Територіальні громади будуть вести реєстри виключно в електронному форматі.

Дивися повний текст Зміну місця реєстрації перевели у «Дію».


А шо и военкомат теперь не надо идти?
gadina
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 23:06

  adrinalin4uk написав:А что делать для смены регистрации фоп(перевод между налоговыми) А если ипотека (нужно разрешение от банка)? Все ли предусмотрено?

на новом месте получаете повестку, забриваетесь в армию и - ФОП отсрочка по ЕСВ, а банк сразу заставляет погасить ипотеку - вопросы отпадают сами :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 13:36

Повинен бути ID паспорт. З паперовим не можна.
montagvide
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 15:50

Re: Зміну місця реєстрації перевели у «Дію»

montagvide написав:Повинен бути ID паспорт. З паперовим не можна.
Загран био не катит?
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 16:06

Re: Зміну місця реєстрації перевели у «Дію»

Пока нужно подтверждение владельца жилья - это не может называться "декларативно", и почти ничего не поменяет.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 17:12

Re: Зміну місця реєстрації перевели у «Дію»

Отменили справку А4 к id карте?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 17:32

Re: Зміну місця реєстрації перевели у «Дію»

Giroi написав:Пока нужно подтверждение владельца жилья - это не может называться "декларативно", и почти ничего не поменяет.
Хотите без согласия владельца жилья?)))
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:38

  GALeon написав:
Giroi написав:Пока нужно подтверждение владельца жилья - это не может называться "декларативно", и почти ничего не поменяет.
Хотите без согласия владельца жилья?)))


Хочу, чтобы вещи и события назывались своими именами, только и всего.

Сейчас, по законодательству, если владелец жилья меня зарегистрирует/даст согласие, выписать меня без моего согласия он сможет только через суд. Мало того, я могу без его согласия зарегистрировать детей, но снять их с регистрации даже я не смогу без согласия жены и т.д., вплоть до опекунского.
Еще пример. Если собственников несколько, то нужно согласие всех собственников. У меня есть знакомый, который не может зарегистрироваться в квартире жены, так как часть квартиры принадлежит другому родственнику, который там не живет, но согласия на регистрацию не даст.
Или, например, если за квартирой есть какие-то долги за коммуналку, то даже собственник не может зарегистрировать нового жильца.

Это все рудименты старой системы, от которых, почему-то, не спешат избавляться.
И регистрация через Дию ничего принципиально не меняет, кроме отсутствия необходимости посещать ЦПАУ.
Giroi
 
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