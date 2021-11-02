Україна має запаси палива на атомних станціях, які розраховані на 1,5 роки роботи, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко
Дивися повний текст Україна забезпечена ядерним паливом на 1,5 року наперед – голова Міненерго.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 09:34
Україна забезпечена ядерним паливом на 1,5 року наперед...
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Дивися повний текст Україна забезпечена ядерним паливом на 1,5 року наперед – голова Міненерго.
Додано: Пон 08 лис, 2021 09:34
Все приплыли-раз зеленая власть ляпнула, что топлива на атомных станциях на полтара года есть, значит в следующем году они и атомные станции положат, как сейчас положили ТЭЦ, да в принципе всю промышленность.
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