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Вугільні держпідприємства отримали сотні мільйонів збитків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лис, 2021 11:34
Пропонуємо до обговорення:
Найбільші державні вугільні підприємства, які підпорядковані Міністерству енергетики, синхронно відзвітували про чисті збитки на загальну суму понад 576 млн грн за півріччя 2021 року.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 11:34
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