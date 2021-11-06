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Вугільні держпідприємства отримали сотні мільйонів збитків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лис, 2021 11:34
Пропонуємо до обговорення:
Найбільші державні вугільні підприємства, які підпорядковані Міністерству енергетики, синхронно відзвітували про чисті збитки на загальну суму понад 576 млн грн за півріччя 2021 року.
Дивися повний текст Вугільні держпідприємства отримали сотні мільйонів збитків
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Додано: Пон 08 лис, 2021 11:34
Оценка работы Шмыгаля .... и его кабинета.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 12:49
На превеликий жаль - это не полный перечень.
Всего 35 шахт - из них только одна Жизнеспособна, даже при Янехам ненасытным.
Суть проста, так же, как действия холуёв Москвы.
Врагу, чем хуже украинцам, чем трагичнее их состояние - тем меньше жертв он получит при захвате Украины.
А вражеские холуи, словно в дурном сне рушат остатки Украины, ещё жизнеспособной и способной к НЕЗАВИСИМОСТИ.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 14:06
Kudrjavuy написав:
На превеликий жаль - это не полный перечень.
Всего 35 шахт - из них только одна Жизнеспособна, даже при Янехам ненасытным.
Суть проста, так же, как действия холуёв Москвы.
Врагу, чем хуже украинцам, чем трагичнее их состояние - тем меньше жертв он получит при захвате Украины.
А вражеские холуи, словно в дурном сне рушат остатки Украины, ещё жизнеспособной и способной к НЕЗАВИСИМОСТИ.
Українці відмовилися від незалежності та життєздатності у 2019. Проміняли її на Сватів, хотьпоржом та домовитисяпосередині.
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akido
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Додано: Пон 08 лис, 2021 14:50
akido написав: Kudrjavuy написав:
На превеликий жаль - это не полный перечень.
Всего 35 шахт - из них только одна Жизнеспособна, даже при Янехам ненасытным.
Суть проста, так же, как действия холуёв Москвы.
Врагу, чем хуже украинцам, чем трагичнее их состояние - тем меньше жертв он получит при захвате Украины.
А вражеские холуи, словно в дурном сне рушат остатки Украины, ещё жизнеспособной и способной к НЕЗАВИСИМОСТИ.
Українці відмовилися від незалежності та життєздатності у 2019. Проміняли її на Сватів, хотьпоржом та домовитисяпосередині.
Не правда - скажите, что их грубо и тупо кинули и продали оптом.
Те, кому не суждено иметь собственной Родины.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 15:55
akido написав:
Українці відмовилися від незалежності та життєздатності у 2019. Проміняли її на Сватів, хотьпоржом та домовитисяпосередині.
Найбільші втрати за всю історію незалежної України відбулися за часів керування Турчинова і Порошенка, а ви це заперечуєте і ліпите з них патріотів, отже ви є посібниками цих злочинців і ворогами України.
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unicdima
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Додано: Пон 08 лис, 2021 16:06
unicdima написав: akido написав:
Українці відмовилися від незалежності та життєздатності у 2019. Проміняли її на Сватів, хотьпоржом та домовитисяпосередині.
Найбільші втрати за всю історію незалежної України відбулися за часів керування Турчинова і Порошенка, а ви це заперечуєте і ліпите з них патріотів, отже ви є посібниками цих злочинців і ворогами України.
Никто этого не оспаривает.
Речь о могильщиках проекта независимое "Государство Украина".
Ибо не получив средств - шахты не заказали оборудования - машиностроение лягло.
Без угля железная дорога не выполнила план по перевозкам.
Селяне не получив средств за урожай - у углекопов не было средств себе купить продукты - не купят уголь, не заплатят за электроэнергию, - уголь не попадёт на ТЭЦ, и ..... - круг замкнулся.(кто-то получил средства, обналичил, вывел - и у него усё в шиколаде, под пианино)
Кизяки, коими "кто-то собирался топить жильё" - кончились. Ибо ...лохи форсировали ликвидацию КРС в Украине(животноводства).
.... Весело!
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Додано: Пон 08 лис, 2021 22:35
Черное золото - а они в убытках все. И так все госпредприятия плачут, а дети директоров в Лондоне и Париже учатся.
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777serg87
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Додано: Пон 08 лис, 2021 22:44
777serg87 написав:
Черное золото - а они в убытках все. И так все госпредприятия плачут, а дети директоров в Лондоне и Париже учатся.
Індія – країна контрастів, Україна країна парадоксів… та клоунів.
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Прораб
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