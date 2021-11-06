RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вугільні держпідприємства
отримали сотні мільйонів збитків

Вугільні держпідприємства отримали сотні мільйонів збитків
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:54

  777serg87 написав:Черное золото - а они в убытках все. И так все госпредприятия плачут, а дети директоров в Лондоне и Париже учатся.

Так то про нефть :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5391
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мільйони та сотні тисяч: скільки отримують керівники...
R2 » Пон 08 лис, 2021 17:40
2 166
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лис, 2021 09:20
0mage0
Українці отримали платіжки за опалення з несподіваними...
R2 » Суб 06 лис, 2021 16:46
6 886
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лис, 2021 15:47
dolinskiy22
Зеленський підписав закон про 800 мільйонів лікарням на...
R2 » Суб 06 лис, 2021 14:09
1 208
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 лис, 2021 12:29
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.