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Вугільні держпідприємства отримали сотні мільйонів збитків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 лис, 2021 09:54
777serg87 написав:Черное золото
- а они в убытках все. И так все госпредприятия плачут, а дети директоров в Лондоне и Париже учатся.
Так то про нефть
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