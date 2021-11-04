Найбільші бізнеси спрощеної системи оподаткування, які занижують доходи для податкової — це підприємці 2-ї групи.
Дивися повний текст Який бізнес найчастіше зловживає спрощеною системою оподаткування.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 15:51
Який бізнес найчастіше зловживає спрощеною системою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Який бізнес найчастіше зловживає спрощеною системою оподаткування.
Додано: Пон 08 лис, 2021 15:52
Хватит врать!
Вот специально взял чеки:
Чек АТБ=ТОВ "АТБ-Маркет"
Чек Сильпо=ТОВ "Сильпо-Фуд"
Чек Ашан=ТОВ "Ашан Украина Гипермаркет"
Чек KFC=ТОВ ДТС-Харьков"
Чек Посад=ТОВ "Посад Ритейл"
Чек Рост=ТОВ "ДЛК "Пилот"
Чек пивнухи Беерлин=ФОП (так єто и есть малій бизнес, у них одна пивнуха и осталась, вторая закрілась)
Где эти "Крупнейшие бизнесы упрощенной системы налогообложения"??? Не вижу, вижу пиарастов из центра экономической стратегии вижу воочию.
Додано: Пон 08 лис, 2021 16:05
salvydas Поддерживаю, давно уже не встречал чеков на ФОП у крупных ритейлеров, наверное больше 10 лет. Описанное же в статье явление, когда нарушается нормальное распределение и увеличивается лимит возле определенных границ по оборотам, можно вполне логично обьяснить, например, прекращением деятельности при достижении определенных цифр, поскольку дальнейшая деятельность несет большие проблемы.
Додано: Пон 08 лис, 2021 16:29
Це промивають мізки перед введенням РРО для малого бізнесу. А для себе мають офшори та амністію вигадали, щоб хабарі свої мами-тати-тітки-дружини легалізовали . Кінець епохи брехні ...
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