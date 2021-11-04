Ціни на первинне житло в Києві стабілізувалися, а у передмісті столиці, Львові та Одесі – продовжують рост.
Дивися повний текст Квартири у новобудовах: у Києві ціни стабільні, у регіонах — зростають.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 16:58
Квартири у новобудовах: у Києві ціни стабільні, у...
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Дивися повний текст Квартири у новобудовах: у Києві ціни стабільні, у регіонах — зростають.
Додано: Пон 08 лис, 2021 16:58
В Киеве не только стабилизировались цены, так еще и начали свое падение,
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