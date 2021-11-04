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Квартири у новобудовах: у
Києві ціни стабільні, у...

Квартири у новобудовах: у Києві ціни стабільні, у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 16:58

Квартири у новобудовах: у Києві ціни стабільні, у...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на первинне житло в Києві стабілізувалися, а у передмісті столиці, Львові та Одесі – продовжують рост.

Дивися повний текст Квартири у новобудовах: у Києві ціни стабільні, у регіонах — зростають.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 16:58

В Киеве не только стабилизировались цены, так еще и начали свое падение, https://nerukhomi.ua/n-zhk-gostomel-res ... -gostomel/ квадратный метр в Гостомель резиданс подешевел на 100$
Феодал
 
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