У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким передбачено довічне позбавлення права керування авто.
Дивися повний текст У Раді хочуть назавжди забирати у злісних порушників водійські права.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лис, 2021 17:00
У Раді хочуть назавжди забирати у злісних порушників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді хочуть назавжди забирати у злісних порушників водійські права.
Додано: Пон 08 лис, 2021 17:00
Ну наразі довічно не позбавляють права керування ТЗ навіть за ДТП з багатьма загиблими. Можливо, з цього треба починати? А якщо за адміністративні порушення позбавляти права керування ТЗ, то це буде просто корупційна прірва. Формулювання просто геніальне - "систематичне порушення порядку користування цим правом" - в якому законі написано, що таке систематичне порушення?
Додано: Пон 08 лис, 2021 18:30
Якщо воно їздить і збирає по 10 штрафів на місяць, то мабуть потрібно забирати посвідчення водія.
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:17
|