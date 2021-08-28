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У Швеції закликали заборонити майнінг біткойну на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лис, 2021 20:03
Пропонуємо до обговорення:
Регулятори Швеції вважають, що майнінг біткоїну та інших криптовалют на алгоритмі Proof-of-Work завадить країні та Європейському союзу дотримуватись Паризької угоди щодо зміни клімату.
Дивися повний текст У Швеції закликали заборонити майнінг біткойну на території Євросоюзу
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Додано: Пон 08 лис, 2021 20:03
Дикари криптоэнтузиасты готовы сжечь всю нефть, газ и уголь ради цифр которые никому кроме кроптофилов не интересны.
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