RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Швеції закликали заборонити
майнінг біткойну на...

У Швеції закликали заборонити майнінг біткойну на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 20:03

У Швеції закликали заборонити майнінг біткойну на...

Пропонуємо до обговорення:
Регулятори Швеції вважають, що майнінг біткоїну та інших криптовалют на алгоритмі Proof-of-Work завадить країні та Європейському союзу дотримуватись Паризької угоди щодо зміни клімату.

Дивися повний текст У Швеції закликали заборонити майнінг біткойну на території Євросоюзу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96123
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 20:03

Дикари криптоэнтузиасты готовы сжечь всю нефть, газ и уголь ради цифр которые никому кроме кроптофилов не интересны.
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 341
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 52 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Майнінг криптовалюти споживає електрики, як уся...
R2 » Суб 11 вер, 2021 15:16
3 441
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 вер, 2021 22:40
p_a_l
В Україні пропонують заборонити відключення ТКЕ від...
R2 » Суб 28 сер, 2021 12:21
1 301
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 сер, 2021 12:21
Джон
В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 21 лип, 2021 09:47
54 4644
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 22:35
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.