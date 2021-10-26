Ексголова правління Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що $2 млрд, які були на рахунках держкомпанії на кінець першого кварталу, витратили на закупівлю імпортного газу.
Дивися повний текст Коболєв розповів, на що витратили $2 млрд Нафтогазу.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 22:41
Коболєв розповів, на що витратили $2 млрд Нафтогазу
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Дивися повний текст Коболєв розповів, на що витратили $2 млрд Нафтогазу.
Додано: Пон 08 лис, 2021 22:41
Коболев еще работает? Я думал уже нет. Не ну молодец - профессионал. Какая у него премия в этом году будет интересно. Чел потеет смотрю весь год.
Додано: Пон 08 лис, 2021 22:54
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