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Коболєв розповів, на що
витратили $2 млрд Нафтогазу

Коболєв розповів, на що витратили $2 млрд Нафтогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:41

Коболєв розповів, на що витратили $2 млрд Нафтогазу

Пропонуємо до обговорення:
Ексголова правління Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що $2 млрд, які були на рахунках держкомпанії на кінець першого кварталу, витратили на закупівлю імпортного газу.

Дивися повний текст Коболєв розповів, на що витратили $2 млрд Нафтогазу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:41

Коболев еще работает? Я думал уже нет. Не ну молодец - профессионал. Какая у него премия в этом году будет интересно. Чел потеет смотрю весь год.
777serg87
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:54

  777serg87 написав:Коболев еще работает? Я думал уже нет. Не ну молодец - профессионал. Какая у него премия в этом году будет интересно. Чел потеет смотрю весь год.

Та не, выгнали ворюгу, он теперь на порошенковских СМИ шестерит.
unicdima
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