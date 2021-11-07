В жовтні український автопарк поповнили 934 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 42% більше, ніж роком раніше.
Дивися повний текст Попит на електромобілі серед українців за рік зріс на 42%.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 22:53
Попит на електромобілі серед українців за рік зріс на 42%
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Дивися повний текст Попит на електромобілі серед українців за рік зріс на 42%.
Додано: Пон 08 лис, 2021 22:53
Калькулятор говорит, что с таким повышенным спросом для того, чтобы просто заместить существующий автопарк, потребуется 937 лет. Это если верить, что в оценке 10,5 млн. штук учтены евробляхи, про что терзают смутные сомнения. Так доживём!
Додано: Пон 08 лис, 2021 22:57
Не ведется народ на електрички.
А кто в курсе,цена заправки поднялась?
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