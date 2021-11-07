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Попит на електромобілі серед
українців за рік зріс на 42%

Попит на електромобілі серед українців за рік зріс на 42%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:53

Попит на електромобілі серед українців за рік зріс на 42%

Пропонуємо до обговорення:
В жовтні український автопарк поповнили 934 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 42% більше, ніж роком раніше.

Дивися повний текст Попит на електромобілі серед українців за рік зріс на 42%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:53

Калькулятор говорит, что с таким повышенным спросом для того, чтобы просто заместить существующий автопарк, потребуется 937 лет. Это если верить, что в оценке 10,5 млн. штук учтены евробляхи, про что терзают смутные сомнения. Так доживём!
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:57

  moveton написав:Калькулятор говорит, что с таким повышенным спросом для того, чтобы просто заместить существующий автопарк, потребуется 937 лет. Это если верить, что в оценке 10,5 млн. штук учтены евробляхи, про что терзают смутные сомнения. Так доживём!

Не ведется народ на електрички.
А кто в курсе,цена заправки поднялась?
unicdima
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