Hisense F60 5G – новий смартфон для людей похилого віку.
Дивися повний текст Створено смартфон для людей похилого віку.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 лис, 2021 07:02
Створено смартфон для людей похилого віку
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Дивися повний текст Створено смартфон для людей похилого віку.
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