З 1 грудня поступово кожен регіон буде переходити на електронну зміну місця реєстрації.
Дивися повний текст Реєстрація місця проживання онлайн: коли нововведення набере чинності.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 11:16
Реєстрація місця проживання онлайн: коли нововведення...
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Дивися повний текст Реєстрація місця проживання онлайн: коли нововведення набере чинності.
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