RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Реєстрація місця проживання
онлайн: коли нововведення...

Реєстрація місця проживання онлайн: коли нововведення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 11:16

Реєстрація місця проживання онлайн: коли нововведення...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 грудня поступово кожен регіон буде переходити на електронну зміну місця реєстрації.

Дивися повний текст Реєстрація місця проживання онлайн: коли нововведення набере чинності.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96135
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 11:16

Враньё, мне всё равно сказали ехать в военкомат.
yevgenmuza
 
Повідомлень: 170
З нами з: 12.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 26 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Федоров повідомив, коли в «Дії» з'являться довідки про...
R2 » Пон 08 лис, 2021 13:11
6 238
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лис, 2021 11:45
_hunter
Як довести, що ви не брали онлайн-кредит
R2 » Суб 06 лис, 2021 12:53
7 879
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лис, 2021 10:34
warlamp
Зміну місця реєстрації перевели у «Дію»
R2 » П'ят 05 лис, 2021 15:34
8 630
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лис, 2021 17:32
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.