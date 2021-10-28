Працівники, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи.
Дивися повний текст МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 12:15
МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.
Додано: Вів 09 лис, 2021 12:43
Плохо, когда на смену законам и Конституции приходят постановления КМУ и какие-то приказы Минздрава... Это плохо закончится.
Додано: Вів 09 лис, 2021 13:11
Додано: Вів 09 лис, 2021 13:27
Я додам, плохо - це однозначно не хорошо
Додано: Вів 09 лис, 2021 16:12
где в списке работники судебной и законодательной власти, правохранительных органов и СБУ?
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