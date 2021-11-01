Працівники, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи.
Дивися повний текст МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 12:15
МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.
Додано: Вів 09 лис, 2021 12:43
Плохо, когда на смену законам и Конституции приходят постановления КМУ и какие-то приказы Минздрава... Это плохо закончится.
Додано: Вів 09 лис, 2021 13:11
Додано: Вів 09 лис, 2021 13:27
Я додам, плохо - це однозначно не хорошо
Додано: Вів 09 лис, 2021 16:12
где в списке работники судебной и законодательной власти, правохранительных органов и СБУ?
Додано: Вів 09 лис, 2021 17:25
Re: МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти.
Бюджетній сфері давно копають яму.
Додано: Вів 09 лис, 2021 18:12
Свобода она такая. Если хотите месяцами сидеть в изоляции в своей квартире, потому что так сказали, это вам в другую страну, вроде Китая. А в Украине люди свободные.
"Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду." (гимн Украины)
А если вы не уважаете Конституцию Украины, то вам не место в Украине, даже если вас 10 раз уколят. Едьте туда, где законы будут вам нравиться. А в Украине действуют законы Украины, а место тех, кто их не соблюдает - в тюрьме
Додано: Вів 09 лис, 2021 18:52
будут отстранены от работы без сохранения заработной платы - да по моему всем недовольным надо массово не выйти на работу, например на неделю, чтобы эти умные уху ели.
По частям хвост рубить можно долго и нудно. А что будут делать если хвост возьмет и сам отпадет?
Мне пофиг, я и переболел и вакцинировался. Обидно что заставляют добровольно принудительно. Так скоро и в петлю добровольно принудительно засунут.
Скоро за тебя будут решать как удобнее срать в туалете.
Додано: Сер 10 лис, 2021 05:28
Re: МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти.
Ну так прочитайте статью 3 Конституции и перестаньте выделываться. Сказали вакцинироваться, значит идите и вакцинируйтесь. А если вы не уважаете Конституцию Украины, то вам не место в Украине
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