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МОЗ розширило перелік професій,
для яких щеплення проти...

МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 12:15

МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти...

Пропонуємо до обговорення:
Працівники, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи.

Дивися повний текст МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.
R2
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Все ж чекаємо, коли в цьому списку будуть поліціянти та медики.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 12:43

Плохо, когда на смену законам и Конституции приходят постановления КМУ и какие-то приказы Минздрава... Это плохо закончится.
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 13:11

  asdasd написав:Плохо, когда на смену законам и Конституции приходят постановления КМУ и какие-то приказы Минздрава... Это плохо закончится.

Плохо -- это когда махая Конституцией нарид упорно лезет на первое место -- не в Европе -- в мире -- по смертям от короны :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 13:27

  _hunter написав:
  asdasd написав:Плохо, когда на смену законам и Конституции приходят постановления КМУ и какие-то приказы Минздрава... Это плохо закончится.

Плохо -- это когда махая Конституцией нарид упорно лезет на первое место -- не в Европе -- в мире -- по смертям от короны :twisted:

Я додам, плохо - це однозначно не хорошо :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:12

где в списке работники судебной и законодательной власти, правохранительных органов и СБУ?
spread
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 17:25

Re: МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти.

Бюджетній сфері давно копають яму.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 18:12

  _hunter написав:
  asdasd написав:Плохо, когда на смену законам и Конституции приходят постановления КМУ и какие-то приказы Минздрава... Это плохо закончится.

Плохо -- это когда махая Конституцией нарид упорно лезет на первое место -- не в Европе -- в мире -- по смертям от короны :twisted:

Свобода она такая. Если хотите месяцами сидеть в изоляции в своей квартире, потому что так сказали, это вам в другую страну, вроде Китая. А в Украине люди свободные.

"Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду." (гимн Украины)

А если вы не уважаете Конституцию Украины, то вам не место в Украине, даже если вас 10 раз уколят. Едьте туда, где законы будут вам нравиться. А в Украине действуют законы Украины, а место тех, кто их не соблюдает - в тюрьме
safonovstanislav
 
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будут отстранены от работы без сохранения заработной платы - да по моему всем недовольным надо массово не выйти на работу, например на неделю, чтобы эти умные уху ели.
По частям хвост рубить можно долго и нудно. А что будут делать если хвост возьмет и сам отпадет?
Мне пофиг, я и переболел и вакцинировался. Обидно что заставляют добровольно принудительно. Так скоро и в петлю добровольно принудительно засунут.
Скоро за тебя будут решать как удобнее срать в туалете.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 05:28

Re: МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти.

safonovstanislav написав:
  _hunter написав:
  asdasd написав:Плохо, когда на смену законам и Конституции приходят постановления КМУ и какие-то приказы Минздрава... Это плохо закончится.

Плохо -- это когда махая Конституцией нарид упорно лезет на первое место -- не в Европе -- в мире -- по смертям от короны :twisted:

Свобода она такая. Если хотите месяцами сидеть в изоляции в своей квартире, потому что так сказали, это вам в другую страну, вроде Китая. А в Украине люди свободные.

"Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду." (гимн Украины)

А если вы не уважаете Конституцию Украины, то вам не место в Украине, даже если вас 10 раз уколят. Едьте туда, где законы будут вам нравиться. А в Украине действуют законы Украины, а место тех, кто их не соблюдает - в тюрьме


Ну так прочитайте статью 3 Конституции и перестаньте выделываться. Сказали вакцинироваться, значит идите и вакцинируйтесь. А если вы не уважаете Конституцию Украины, то вам не место в Украине
alter
 
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