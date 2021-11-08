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Порушення карантину: у Києві за добу склали понад сотню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 лис, 2021 12:46
Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші доходи, дізнався, що в столиці за добу, 7 листопада, склали понад сотню протоколів за порушення карантину.
Дивися повний текст Порушення карантину: у Києві за добу склали понад сотню протоколів
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Додано: Вів 09 лис, 2021 12:46
Государство, в котором не действуют законы... Это печально
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asdasd
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Додано: Вів 09 лис, 2021 13:09
asdasd написав:
Государство, в котором не действуют законы... Это печально
Та не то слово: в Индии хоть палками соблюдение "внушали", а тут только протоколы составляют
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_hunter
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