Finance.ua як портал, що дбає про ваші доходи, дізнався, що в столиці за добу, 7 листопада, склали понад сотню протоколів за порушення карантину.
Дивися повний текст Порушення карантину: у Києві за добу склали понад сотню протоколів.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 12:46
Порушення карантину: у Києві за добу склали понад сотню...
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Дивися повний текст Порушення карантину: у Києві за добу склали понад сотню протоколів.
Додано: Вів 09 лис, 2021 13:09
Додано: Вів 09 лис, 2021 14:55
Додано: Вів 09 лис, 2021 16:52
А у нас по Конституции можно палками? Простиите, я не знал...
Во время оккупации вообще расстрелять на месте могли. Давайте теперь ориентироваться не на законы, а на "зарубежный опыт": где палками, где расстрелять...
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