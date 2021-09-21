Сінгапур перестане оплачувати лікування пацієнтів із коронавірусом, які не зробили щеплення за власним бажанням.
Дивися повний текст Сінгапур не оплачуватиме лікування невакцинованих пацієнтів з коронавірусом.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 09:04
Сінгапур не оплачуватиме лікування невакцинованих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сінгапур не оплачуватиме лікування невакцинованих пацієнтів з коронавірусом.
Додано: Сер 10 лис, 2021 09:04
Сміливо :) В Україні такі заклики давно лунають... Хоча, звісно, варто, щоб у всіх охочих вакцинуватися був час це зробити до настання часу Ч.
Додано: Сер 10 лис, 2021 17:47
Re: Сінгапур не оплачуватиме лікування невакцинованих...
І нам таке треба.
Додано: Сер 10 лис, 2021 18:20
*Заявление было сделано на фоне рекордного уровня заболеваемости и смертности в стране, где вакцинировано более 82% населения* )))
Додано: Чет 11 лис, 2021 09:38
Для понимания что такое "рекордные" уровни по-сингапурски
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