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Оновлені правила в'їзду до
України для невакцинованих людей

Оновлені правила в'їзду до України для невакцинованих людей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:26

Оновлені правила в'їзду до України для невакцинованих людей

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаю, як тепер працюватиме застосунок Вдома, який змінив свій функціонал.

Дивися повний текст Оновлені правила в'їзду до України для невакцинованих людей.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:26

Суровые годы проходят
Борьбы за здоровье страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.


// петь сурово и заунывно в подвале при свечах //
// см. кф Собачье Сердце //
Dear_Sir
 
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