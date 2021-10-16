Розповідаю, як тепер працюватиме застосунок Вдома, який змінив свій функціонал.
Дивися повний текст Оновлені правила в'їзду до України для невакцинованих людей.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 жов, 2021 17:26
Оновлені правила в'їзду до України для невакцинованих людей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оновлені правила в'їзду до України для невакцинованих людей.
Додано: Чет 21 жов, 2021 17:26
Суровые годы проходят
Борьбы за здоровье страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
// петь сурово и заунывно в подвале при свечах //
// см. кф Собачье Сердце //
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