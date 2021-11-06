Україна пообіцяла МВФ відмовитися від пільгових тарифів на газ, електрику, опалення і гарячу воду для населення.
Дивися повний текст Меморандум з МВФ передбачає відмову України від пільгових тарифів на газ для населення.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 10:09
Меморандум з МВФ передбачає відмову України від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Меморандум з МВФ передбачає відмову України від пільгових тарифів на газ для населення.
Додано: Сер 10 лис, 2021 10:27
В меморандуме на первом месте стоит борьба с коррупцией,но это ни кого не "напрягает" главное исполнить обязательства по всевозможным повышениям.Главным для государства должно быть благосостояние своих граждан налогоплательщиков,а не навязываемые меморандумы.
Додано: Сер 10 лис, 2021 10:52
Ворьё местное маморандумами, прикрывается....
Всё это закончится .... с такой жадностью, далеко не уедут.
А МВФ фиолетово, какие мы цены платим, им важно понять из чего % по выданным кредитам мы будем платить за бывших и текущих воров в правительстве.
Додано: Сер 10 лис, 2021 10:56
Re: Меморандум з МВФ передбачає відмову України від...
Абсолютно справедливо.
Від "пільгових" тарифів, що фінансуються з податків найбідніших, найбільше виграють найбагатші, власники маєтків в 500 -700 м.кв., з басейнами і оранжереями.
МВФ не має ЖОДНИХ претензій до субсидування нвйбідніших.
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:16
Все логічно. Головне, щоб половину бюджету країни на субсидії не пустили.
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:48
МВФ далёк от украинских реалий,они приезжают в Украину живут в отелях 5* и читают отчёты что у нас зарплата перевалила за 500$,ВВП страны растёт, инвестиции просто льются через край уже приходится отгонять инвестора палками с нашей страны))и не понимают с чего бы государству субсидировать населению тарифы на газ,главное уметь подавать информацию, что что а победные резолюции наше всё...
Додано: Сер 10 лис, 2021 12:33
Додано: Сер 10 лис, 2021 13:17
OmageO
А сколько по вашему людей в нашей стране сможет платить ориентировочно 10.000грн в месяц за одно отопление? На сегодня это и есть рыночная цена на газ, посадить 90% домохозяйств на субсидии так в бюджете просто нет таких денег, во вторых признать правительству что почти вся страна не в состоянии оплачивать коммуналку после их хвалебных од выглядит по идиотски, или куда деваться людям с арендованного жилья при таких ценах? Это будет как снежный ком который приведёт к полному коллапсу и поэтому правительство выглядит таким себе благателем народных масс..
Востаннє редагувалось livs375 в Сер 10 лис, 2021 13:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 лис, 2021 13:41
Самий розумний коментар у цій гілці. А не тупий одобрямс хитрожопих субсидіантів. Просто тарифи мають бути адекватними для усіх. Це вже інше питання,що у нас монополісти ціну малюють, яку хочуть і називають її "ріальною ринковой, мамай клянус, чесна чесна", а хто хитріший оформлює субсидії на "хатинки трьохетажні" і думає, що він усіх переграв.
А то бізнес уже нагнули, тепер і до населення черга дійшла. Може хоч після цього народ мізки включить і зрозуміє,що "прогнило щось у датським королівстві.."
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