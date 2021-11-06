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Меморандум з МВФ передбачає
відмову України від...

Меморандум з МВФ передбачає відмову України від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:29

Цікаво, що про електрику ні слова ж...


* Газ. ~1.11₴/кВт*год (~9кВт*год/м³; ~10₴/м³ сумарно).

* ЦО. ~1.55₴/кВт*год (від січня 2021 підняли до ~1800₴/Гкал, що рівне 1800₴/1163 = 1.55₴/кВт*год. Але неясно чи ті 1.55кВт*год таки доходили повністю до квартири від загальнобудинкового лічильника у підвалі...

* Електрика. ~1.68₴/кВт*год. А нічна -- 50% чи навіть і 40%... І так вона потрапить на перше місце. :)


Тобто -- вже по нинішніх цінах електрика може бути вигіднішою...
Невже її не потягнуть слідом за газом і ЦО кудись до 4₴/кВт*годину...?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 22:40

Re: Меморандум з МВФ передбачає відмову України від...

  Bobua написав:Тобто -- вже по нинішніх цінах електрика може бути вигіднішою...
Може бути, але не є. Якщо всі "налягатимуть" на нічний тариф і вночі буде споживання як вдень, то такого тарифу не буде. Тож рахуйте по 1.68 грн.

  Scotch написав:Низькі ціни на газ-корупція, а високі немає? Це що за марення взагалі? Саме надвисокі ціни-це і є корупція.
Не високі, а ринкові. А за штучно низькі ціни доплачують з бюджету, тобто з грошей платників податків. Ви платите не тільки за своє опалення, а й за опалення того, хто має будинок в 10 разів більший і споживає в 10 разів більше газу за низькою ціною це раз. Ну і два, власне, корупція: Нафтогаз продає газ ТКЕ нібито для населення, вони завищують споживання, а залишок газу продають вже за ринковою ціною.

  livs375 написав:А скільки на вашу людину в нашій країні зможе платити орієнтовно 10.000грн на місяць за одне опалення? На сьогодні це і є ринкова ціна на газ,
А скільки людей може їздити на новому мерседесі? Опалення це розкіш. А якщо зробити тепломодернізацію будинку та мереж можливо 10000 грн/місяць перетворяться на 5000? І так, за тепломодернізацію теж треба буде заплатити. Нічого безкоштовного не буває.

  livs375 написав:посадити 90% домогосподарств на субсидії так у бюджеті просто немає таких грошей
Я не прихильник субсидій, але насправді є. Якщо в бюджеті є гроші на покриття різниці між ринковою ціною та встановленою низькою ціною газу, то ця різниця і буде максимальною сумою, на яку збільшаться субсидії. То ж, в принципі, можна залишити все майже як є, просто змінити механізм фінансування з компенсації низької ціни на роздачу субсидій. А можна стимулювати до ощадливості та тепломодернізації.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 22:49

  0mage0 написав:Не високі, а ринкові.

У нас немає ринку та немає ринкових цін, як і немає обґрунтування таких цін.
  0mage0 написав: Опалення це розкіш.

Якщо це розкіш, то від неї потрібно мати реальну можливість відмовитись, а не заганяти людей у ​​кабалу, забрав цю можливість.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 07:29

  Прораб написав:
  0mage0 написав:Не високі, а ринкові.

У нас немає ринку та немає ринкових цін, як і немає обґрунтування таких цін.

Для промислових споживачів є. Має бути для всіх. Ви можете не помічати як мільярди з бюджету йдуть на закупку газу, але це відбувається. І платять за це платники податків, тобто населення. І купується газ не за низькою ціною, а за ринковою.
  Прораб написав:
  0mage0 написав: Опалення це розкіш.

Якщо це розкіш, то від неї потрібно мати реальну можливість відмовитись, а не заганяти людей у ​​кабалу, забрав цю можливість.
Згоден.
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