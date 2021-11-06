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Меморандум з МВФ передбачає відмову України від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лис, 2021 18:29
Цікаво, що про електрику ні слова ж...
* Газ. ~1.11₴/кВт*год (~9кВт*год/м³; ~10₴/м³ сумарно).
* ЦО. ~1.55₴/кВт*год (від січня 2021 підняли до ~1800₴/Гкал, що рівне 1800₴/1163 = 1.55₴/кВт*год. Але неясно чи ті 1.55кВт*год таки доходили повністю до квартири від загальнобудинкового лічильника у підвалі...
* Електрика. ~1.68₴/кВт*год. А нічна -- 50% чи навіть і 40%... І так вона потрапить на перше місце.
Тобто -- вже по нинішніх цінах електрика може бути вигіднішою...
Невже її не потягнуть слідом за газом і ЦО кудись до 4₴/кВт*годину...?
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Bobua
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Додано: Сер 10 лис, 2021 22:40
Bobua написав:
Тобто -- вже по нинішніх цінах електрика може бути вигіднішою...
Може бути, але не є. Якщо всі "налягатимуть" на нічний тариф і вночі буде споживання як вдень, то такого тарифу не буде. Тож рахуйте по 1.68 грн.
Scotch написав:
Низькі ціни на газ-корупція, а високі немає? Це що за марення взагалі? Саме надвисокі ціни-це і є корупція.
Не високі, а ринкові. А за штучно низькі ціни доплачують з бюджету, тобто з грошей платників податків. Ви платите не тільки за своє опалення, а й за опалення того, хто має будинок в 10 разів більший і споживає в 10 разів більше газу за низькою ціною це раз. Ну і два, власне, корупція: Нафтогаз продає газ ТКЕ нібито для населення, вони завищують споживання, а залишок газу продають вже за ринковою ціною.
livs375 написав:
А скільки на вашу людину в нашій країні зможе платити орієнтовно 10.000грн на місяць за одне опалення? На сьогодні це і є ринкова ціна на газ,
А скільки людей може їздити на новому мерседесі? Опалення це розкіш. А якщо зробити тепломодернізацію будинку та мереж можливо 10000 грн/місяць перетворяться на 5000? І так, за тепломодернізацію теж треба буде заплатити. Нічого безкоштовного не буває.
livs375 написав:
посадити 90% домогосподарств на субсидії так у бюджеті просто немає таких грошей
Я не прихильник субсидій, але насправді є. Якщо в бюджеті є гроші на покриття різниці між ринковою ціною та встановленою низькою ціною газу, то ця різниця і буде максимальною сумою, на яку збільшаться субсидії. То ж, в принципі, можна залишити все майже як є, просто змінити механізм фінансування з компенсації низької ціни на роздачу субсидій. А можна стимулювати до ощадливості та тепломодернізації.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 22:49
0mage0 написав:
Не високі, а ринкові.
У нас немає ринку та немає ринкових цін, як і немає обґрунтування таких цін.
0mage0 написав:
Опалення це розкіш.
Якщо це розкіш, то від неї потрібно мати реальну можливість відмовитись, а не заганяти людей у кабалу, забрав цю можливість.
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Прораб
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Додано: Чет 11 лис, 2021 07:29
Прораб написав: 0mage0 написав:
Не високі, а ринкові.
У нас немає ринку та немає ринкових цін, як і немає обґрунтування таких цін.
Для промислових споживачів є. Має бути для всіх. Ви можете не помічати як мільярди з бюджету йдуть на закупку газу, але це відбувається. І платять за це платники податків, тобто населення. І купується газ не за низькою ціною, а за ринковою.
Прораб написав: 0mage0 написав:
Опалення це розкіш.
Якщо це розкіш, то від неї потрібно мати реальну можливість відмовитись, а не заганяти людей у кабалу, забрав цю можливість.
Згоден.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 08:48
0mage0 написав: livs375 написав:
МВФ далекий від українських реалій.
Схоже, МВФ
ближчий до українських реалій, ніж більшість населення і знає, що низька ціна на газ=корупція
та оплата бідними за газ для багатих (через податки).
Такие байки проканывали лет 8 назад. Когда еще было остаточное доверие прикорытным ребятам и обещания этих ребят нарастить собственную газодобычу. тарифы были тогда подняты именно под этими лозунгами, Укргаздобыча могла бы и инвестиции под это дело привлечь при желании (а не просто тупая "допомога від МВФ", непонятно куда девающаяся в итоге). Никто этому не мешал, времени было много.
Но цирк продолжается... Доигрались теперь, что рыночные цены при отсутствии рынка теперь делают всех.
У корыта сплошные профессиональные диверсанты, которые работают на кого угодно, но только не в интересах государства Украины, и этот тенденции конца не видно
п.с. мвф похоже сам и соучастник этой самой коррупции
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Alex2007
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Додано: Чет 11 лис, 2021 08:52
Alex2007 написав:
У корита суцільні професійні диверсанти
У корита ті, кого обрав "мудрий український нарід" (С).
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