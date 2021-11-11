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Чи можливо звільнити працівника
через відмову від вакцинації

Чи можливо звільнити працівника через відмову від вакцинації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:16

Чи можливо звільнити працівника через відмову від вакцинації

Пропонуємо до обговорення:
Держпраці роз`яснила, чи можуть працівника звільнити з роботи у зв’язку із відмовою від вакцинації проти COVID-19.

Дивися повний текст Чи можливо звільнити працівника через відмову від вакцинації.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:16

В соответствии с постановой кму отстраняют только роnітників , то есть работников гаража или других неквалифицированных работников , а учителей и госслужащих это не касается . Именно так написано в постановке кму . Хватит обманывать украинцев . Хватит врать
slava19751975
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:26

Проконсультируйтесь с юристами, прежде чем вводить людей в заблуждение. Если работник подаст в суд, то работодатель, который творит такое беззаконие, попдаёт на большие деньги.
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:14

що це за формулювання - "ухилення выд вакцинації"? вона ж добровільна, як можна ухилятися від того, що не є обов'язковим...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:55

  Tamagoch написав:що це за формулювання - "ухилення выд вакцинації"? вона ж добровільна, як можна ухилятися від того, що не є обов'язковим...

А кто придумал, что ухыляться можно только від того, що не є обов'язковим?
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