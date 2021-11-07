Кабінет Міністрів на засіданні уряду затвердив порядок погашення заборгованості по пенсіях жителям окремих районів Донецької та Луганської областей.
Дивися повний текст Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО: Кабмін затвердив порядок.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лис, 2021 16:39
Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО: Кабмін затвердив порядок.
Додано: Сер 10 лис, 2021 17:00
ovsivolo
Думаете много 60+ летних в окопах сидит?
|