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Україна почне погашати борги
по пенсіях жителям ОРДЛО:...

Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:39

Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО:...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів на засіданні уряду затвердив порядок погашення заборгованості по пенсіях жителям окремих районів Донецької та Луганської областей.

Дивися повний текст Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО: Кабмін затвердив порядок.
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Парадокс: виплата пенсій тим, хто вбиває українців і за їх рахунок
ovsivolo
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ovsivolo

Много 60+ летних в окопах сидит?
demichh
 
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