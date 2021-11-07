Кабінет Міністрів на засіданні уряду затвердив порядок погашення заборгованості по пенсіях жителям окремих районів Донецької та Луганської областей.
Дивися повний текст Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО: Кабмін затвердив порядок.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:39
Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО: Кабмін затвердив порядок.
Додано: Сер 10 лис, 2021 17:00
ovsivolo
Много 60+ летних в окопах сидит?
Додано: Сер 10 лис, 2021 17:20
Re: Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО:..
Надзвичайно дурне рішення.
Додано: Сер 10 лис, 2021 17:30
Додано: Сер 10 лис, 2021 18:07
unicdima
В законі на який ви посилаэтесь а ні слова про виплату пенсій.
Додано: Сер 10 лис, 2021 18:13
2. Виплата пенсій громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території і не отримують пенсій та інших соціальних виплат від уповноважених органів Російської Федерації, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Додано: Сер 10 лис, 2021 19:39
А ще більший парадокс робити це маючи СОЛІДАРНУ пенсійну систему
Для урядовців і дітей сонця процитуємо:
Це фактично фінансування тероризму, за гроші порядних платників податків Україний
Розшифрую, підприємство в Донецьку, не платить своєму пенсіонеру, а сплачує податки республіки в ДНР на зброю і утримання бойовиків, а Україна платить пенсінеру який не отримав цих грошей в ДНР, віднімаючи частину пенсії у пенсіонера з Полтави/Жмеринки ітд. Народ який це терпить стільки років не має гідності, або розуму. Ми самі собі стріляємо в ногу й радіємо с того
Додано: Сер 10 лис, 2021 20:57
Полная дичь... Кто хочет жить в "ДНР" - не имеет права на украинскую пенсию.
Кто хочет получать украинскую пенсию - пусть переезжает на подконтрольную территорию.
C переездом государство должно помогать, но передача денег на неподконтрольную территорию - это фактически финансирование терроризма. Ну или помощь оккупанту, как больше нравится.
Согласно международному праву, содержать население оккупированной территории - обязанность оккупанта. Вот пускай рашка их и содержит.
Додано: Сер 10 лис, 2021 21:15
Оккупант должен не допускать гуманитарной катастрофы. Но это не значит, что граждане страны теряют право на пенсию от того, что проживают на оккупированной территории. Если они на эту пенсию кормят внуков, стреляющих в украинцев, то их можно привлечь за финансирование терроризма. Но пенсию им государство выдать обязано.
Это цена заявления, что ДНР - территория Украины и его жители всё ещё украинские граждане. Грузия тоже платит. Молдова приднестровцам - нет, но законность такого государственного действия сомнительна:
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