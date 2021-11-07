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Україна почне погашати борги
по пенсіях жителям ОРДЛО:...

Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:39

Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО:...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів на засіданні уряду затвердив порядок погашення заборгованості по пенсіях жителям окремих районів Донецької та Луганської областей.

Дивися повний текст Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО: Кабмін затвердив порядок.
R2
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Парадокс: виплата пенсій тим, хто вбиває українців і за їх рахунок
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:00

ovsivolo

Много 60+ летних в окопах сидит?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:20

Re: Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО:..

Надзвичайно дурне рішення.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:30

  demichh написав:Много 60+ летних в окопах сидит?

Их сынки и внуки сидят.
И если мы говорим об оккупации то заботится о населении согласно конвенции ООН должен оккупант. Правда Пэтро подложил нам свинью в виде закона об оккупированных территориях и мы теперь должны платить пенсии.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:07

unicdima
В законі на який ви посилаэтесь а ні слова про виплату пенсій.
servald2016
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:13

  servald2016 написав:unicdima
В законі на який ви посилаэтесь а ні слова про виплату пенсій.

2. Виплата пенсій громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території і не отримують пенсій та інших соціальних виплат від уповноважених органів Російської Федерації, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:39

  ovsivolo написав:Парадокс: виплата пенсій тим, хто вбиває українців і за їх рахунок

А ще більший парадокс робити це маючи СОЛІДАРНУ пенсійну систему

Для урядовців і дітей сонця процитуємо:

солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, в якій усі кошти, що перераховуються підприємствами та застрахованими особами до Пенсійного фонду України, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам.


Це фактично фінансування тероризму, за гроші порядних платників податків Україний :mrgreen:

Розшифрую, підприємство в Донецьку, не платить своєму пенсіонеру, а сплачує податки республіки в ДНР на зброю і утримання бойовиків, а Україна платить пенсінеру який не отримав цих грошей в ДНР, віднімаючи частину пенсії у пенсіонера з Полтави/Жмеринки ітд. Народ який це терпить стільки років не має гідності, або розуму. Ми самі собі стріляємо в ногу й радіємо с того
Vit.Ali
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:57

Полная дичь... Кто хочет жить в "ДНР" - не имеет права на украинскую пенсию.
Кто хочет получать украинскую пенсию - пусть переезжает на подконтрольную территорию.
C переездом государство должно помогать, но передача денег на неподконтрольную территорию - это фактически финансирование терроризма. Ну или помощь оккупанту, как больше нравится.
Согласно международному праву, содержать население оккупированной территории - обязанность оккупанта. Вот пускай рашка их и содержит.
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:15

  unicdima написав:И если мы говорим об оккупации то заботится о населении согласно конвенции ООН должен оккупант.

Оккупант должен не допускать гуманитарной катастрофы. Но это не значит, что граждане страны теряют право на пенсию от того, что проживают на оккупированной территории. Если они на эту пенсию кормят внуков, стреляющих в украинцев, то их можно привлечь за финансирование терроризма. Но пенсию им государство выдать обязано.

  Vit.Ali написав:
  ovsivolo написав:Парадокс: виплата пенсій тим, хто вбиває українців і за їх рахунок

А ще більший парадокс робити це маючи СОЛІДАРНУ пенсійну систему

Это цена заявления, что ДНР - территория Украины и его жители всё ещё украинские граждане. Грузия тоже платит. Молдова приднестровцам - нет, но законность такого государственного действия сомнительна: https://www.stopfake.org/ru/manipulyats ... erritorij/
moveton
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