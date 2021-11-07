Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО:...

Правильное решение, это наши граждане и наша территория.
Те кто призывает не платить, уже морально сдались, но нужно бороться до конца!
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Додано: Сер 10 лис, 2021 21:33
Правильное решение, это наши граждане и наша территория.
Те кто призывает не платить, уже морально сдались, но нужно бороться до конца!
Додано: Сер 10 лис, 2021 22:51
Интересно как украинскую пенсию они будут получать по расейским паспортам?
Додано: Сер 10 лис, 2021 22:59
Воду и электричество в окупированный Крым подавать не будем это проблема окупантов,а пенсии в окупированные районы Донбаса должны платить налогоплательщики Украины.
Додано: Сер 10 лис, 2021 23:05
Для этого тоже есть законы:
Додано: Сер 10 лис, 2021 23:08
Как легко написать чтоб пенсионер который живёт в Донецке или Луганске просто взял и переехал на территорию Украины для того чтобы получать свою же пенсию,а конкретно куда ему переезжать?государство предоставило им здесь жильё?да,у кого то здесь есть дети или внуки а у кого нет?бомжевать ради копеечной пенсии?Кто имел какие то сбережения давно переехали,все малоимущие кому некуда ехать остаются там....
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