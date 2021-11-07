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Україна почне погашати борги
по пенсіях жителям ОРДЛО:...

Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:33

Правильное решение, это наши граждане и наша территория.

Те кто призывает не платить, уже морально сдались, но нужно бороться до конца!
hno3
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 22:51

Интересно как украинскую пенсию они будут получать по расейским паспортам?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 22:59

Воду и электричество в окупированный Крым подавать не будем это проблема окупантов,а пенсии в окупированные районы Донбаса должны платить налогоплательщики Украины.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:05

  sena_2008atp написав:Интересно как украинскую пенсию они будут получать по расейским паспортам?

Для этого тоже есть законы: https://ank.odessa.ua/ru/konsultatsyy/v ... i-ukrainy/ Т.е., для начала, Россия должна с Украиной заключить договор о выплате пенсий россиянам, проживающим на территории Украины. Потом перечислить деньги. Потом их Украина выплатит гражданам России.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:08

Как легко написать чтоб пенсионер который живёт в Донецке или Луганске просто взял и переехал на территорию Украины для того чтобы получать свою же пенсию,а конкретно куда ему переезжать?государство предоставило им здесь жильё?да,у кого то здесь есть дети или внуки а у кого нет?бомжевать ради копеечной пенсии?Кто имел какие то сбережения давно переехали,все малоимущие кому некуда ехать остаются там....
livs375
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  #<12
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