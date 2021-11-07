Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО:...
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sena_2008atp написав:Интересно как украинскую пенсию они будут получать по расейским паспортам?
Для этого тоже есть законы: https://ank.odessa.ua/ru/konsultatsyy/v ... i-ukrainy/ Т.е., для начала, Россия должна с Украиной заключить договор о выплате пенсий россиянам, проживающим на территории Украины. Потом перечислить деньги. Потом их Украина выплатит гражданам России.
Как легко написать чтоб пенсионер который живёт в Донецке или Луганске просто взял и переехал на территорию Украины для того чтобы получать свою же пенсию,а конкретно куда ему переезжать?государство предоставило им здесь жильё?да,у кого то здесь есть дети или внуки а у кого нет?бомжевать ради копеечной пенсии?Кто имел какие то сбережения давно переехали,все малоимущие кому некуда ехать остаются там....
servald2016 написав:unicdima В законі на який ви посилаэтесь а ні слова про виплату пенсій.
2. Виплата пенсій громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території і не отримують пенсій та інших соціальних виплат від уповноважених органів Російської Федерації, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Насколько я знаю там получают от уполноваженых органов.
sena_2008atp написав:Интересно как украинскую пенсию они будут получать по расейским паспортам?
Для этого тоже есть законы: https://ank.odessa.ua/ru/konsultatsyy/v ... i-ukrainy/ Т.е., для начала, Россия должна с Украиной заключить договор о выплате пенсий россиянам, проживающим на территории Украины. Потом перечислить деньги. Потом их Украина выплатит гражданам России.
Все проще - они от отказывались от паспорта Украины, а просто обзавелись еще двумя непонятными бумажками.