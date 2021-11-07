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Україна почне погашати борги
по пенсіях жителям ОРДЛО:...

Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:33

Правильное решение, это наши граждане и наша территория.

Те кто призывает не платить, уже морально сдались, но нужно бороться до конца!
hno3
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 22:51

Интересно как украинскую пенсию они будут получать по расейским паспортам?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 22:59

Воду и электричество в окупированный Крым подавать не будем это проблема окупантов,а пенсии в окупированные районы Донбаса должны платить налогоплательщики Украины.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:05

  sena_2008atp написав:Интересно как украинскую пенсию они будут получать по расейским паспортам?

Для этого тоже есть законы: https://ank.odessa.ua/ru/konsultatsyy/v ... i-ukrainy/ Т.е., для начала, Россия должна с Украиной заключить договор о выплате пенсий россиянам, проживающим на территории Украины. Потом перечислить деньги. Потом их Украина выплатит гражданам России.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:08

Как легко написать чтоб пенсионер который живёт в Донецке или Луганске просто взял и переехал на территорию Украины для того чтобы получать свою же пенсию,а конкретно куда ему переезжать?государство предоставило им здесь жильё?да,у кого то здесь есть дети или внуки а у кого нет?бомжевать ради копеечной пенсии?Кто имел какие то сбережения давно переехали,все малоимущие кому некуда ехать остаются там....
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:45

  unicdima написав:
  servald2016 написав:unicdima
В законі на який ви посилаэтесь а ні слова про виплату пенсій.

2. Виплата пенсій громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території і не отримують пенсій та інших соціальних виплат від уповноважених органів Російської Федерації, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Насколько я знаю там получают от уполноваженых органов.
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:32

  moveton написав:
  sena_2008atp написав:Интересно как украинскую пенсию они будут получать по расейским паспортам?

Для этого тоже есть законы: https://ank.odessa.ua/ru/konsultatsyy/v ... i-ukrainy/ Т.е., для начала, Россия должна с Украиной заключить договор о выплате пенсий россиянам, проживающим на территории Украины. Потом перечислить деньги. Потом их Украина выплатит гражданам России.

Все проще - они от отказывались от паспорта Украины, а просто обзавелись еще двумя непонятными бумажками.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:36

зможуть заспівати гімн України - велком за пенсією
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:07

обліковується 76,7 млрд гривень пенсій, які не були виплачені пенсіонерам з ОРДЛО
А що, не так вже й багато :)

  panzershreck1921 написав:Повна дичина... Хто хоче жити у "ДНР" - не має права на українську пенсію.
Хто хоче отримувати українську пенсію – нехай переїжджає на підконтрольну територію.
З переїздом держава має допомагати, але передача грошей на непідконтрольну територію – це фактично фінансування тероризму. Ну чи допомога окупанту, як більше подобається.
Згідно з міжнародним правом, утримувати населення окупованої території - обов'язок окупанта. Ось нехай рашка їх і містить.
Так а як ви проконтролюєте, що він переїхав? Він тут зареєструється і назад поїде в ОРДЛО, перехід же відносно вільний, багато хто катається туди-сюди, як зрозуміти, де він живе?

  ruslan42212 написав:зможуть заспівати гімн України - велком за пенсією

Оце ви загнули, це ж порушення їхніх конституційних прав, дискримінація та фошизм :)
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:20

Re: Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО:..

Ми не бачим ніяких партизанських дій там, отже все їх влаштовує, то про яку пенсію мова?
unicdima
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