Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО:...

Наверное, всё таки, НЕ отказывались? С такими вопроса вообще не возникает: по украинскому и получат. Но вопрос был, как получить украинскую пенсию по российскому паспорту? Тут я был несколько не полон. Закон выше - это, как получить российскую пенсию гражданину России, проживающему на территории Украины. А вот украинскую... По идее, тут добавляется ещё один слой: договор Украины с Россией о том, что Украина платит пенсии бывшим украинцам, перевод этих денег в Россию, а потом обратно в Украину, потому, что проживает получатель на территории Украины. Осталось выяснить, для начала, существуют ли оба этих договора