Вже з 10 листопада в Україні закінчується пільговий період для власників "єврономерів".
Дивися повний текст Що зміниться для власників «єврономерів» з 10 листопада.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 21:30
Що зміниться для власників «єврономерів» з 10 листопада
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що зміниться для власників «єврономерів» з 10 листопада.
Додано: Сер 10 лис, 2021 21:30
А выход есть.
Можно поцепить номер от другого ТС. Например, от машины "не на ходу".
Тогда если поймают, штраф будет 255-340 грн максимум именно за номер не от этого ТС.
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