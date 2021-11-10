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Що зміниться для власників
«єврономерів» з 10 листопада

Що зміниться для власників «єврономерів» з 10 листопада
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:30

Що зміниться для власників «єврономерів» з 10 листопада

Пропонуємо до обговорення:
Вже з 10 листопада в Україні закінчується пільговий період для власників "єврономерів".

Дивися повний текст Що зміниться для власників «єврономерів» з 10 листопада.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:30

А выход есть.
Можно поцепить номер от другого ТС. Например, от машины "не на ходу".
Тогда если поймают, штраф будет 255-340 грн максимум именно за номер не от этого ТС.
Sanyok77
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