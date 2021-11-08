Україна до кінця 2021 року має заплатити майже 86 млрд грн за своїм державним та гарантованим державою боргом.
Дивися повний текст Обслуговування держборгу: скільки Україна має виплатити в найближчі 25 років.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 14:06
Обслуговування держборгу: скільки Україна має виплатити...
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Дивися повний текст Обслуговування держборгу: скільки Україна має виплатити в найближчі 25 років.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 01:28
2023 буде дуже цікавим. Вангую зели вже буде всерівно а новий що за ним прийде хабарник скаже що в усьому вині папередники
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