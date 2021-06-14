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YouTube зробить лічильник
«дизлайків» невидимим для...

YouTube зробить лічильник «дизлайків» невидимим для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:18

YouTube зробить лічильник «дизлайків» невидимим для...

Пропонуємо до обговорення:
Кнопка “Не подобається” залишиться, але статистику негативних реакцій зможуть побачити лише автори відео.

Дивися повний текст YouTube зробить лічильник «дизлайків» невидимим для користувачів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:19

Кому то от дизов не комфортно.
Теперь и отрицательные коменты будут удаляться или вообще блокироваться все коменты.
Сплошное вранье. Будут присутствовать только положительные лайки - а это обман, управление мнением.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:29

А накручувати позитивні реакції, виходить, можна? :)
0mage0
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