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YouTube зробить лічильник «дизлайків» невидимим для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лис, 2021 14:18
Пропонуємо до обговорення:
Кнопка “Не подобається” залишиться, але статистику негативних реакцій зможуть побачити лише автори відео.
Дивися повний текст YouTube зробить лічильник «дизлайків» невидимим для користувачів
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Додано: Чет 11 лис, 2021 14:29
А накручувати позитивні реакції, виходить, можна? :)
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