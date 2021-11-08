Канадська компанія Cobionix створила робота Cobi, який проводить вакцинацію без голки.
Дивися повний текст У Канаді створили робота, який вакцинує без голки.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 17:48
У Канаді створили робота, який вакцинує без голки
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Дивися повний текст У Канаді створили робота, який вакцинує без голки.
Додано: Чет 11 лис, 2021 17:49
А маска ему зачем? Чтобы робота не заразить? Или просто так сейчас модно?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:17
Когда я учился ещё в советской школе, нам "выстреливали" прививки в плечо такой же безигольной штуковиной, правда не робот, а медсестра. Было совершенно не больно и не страшно.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:24
У нас тоже так было, практически безболезненно, а потом отменили, по слухам, под предлогом того, что это не одноразовое устройство и можно заразиться СПИДом. До сих пор ломаю голову, каким образом.
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:48
alter
Действительно так. При резком вводе инъекции под давлением, в теле пциента возникает гидродинамический удар и кровь вытесняется инъекцией. Таким образом инъекция попадает в тело пациента, а микрокапли крови пациента на пистолет.
Кстати, когда вакцинировали, не то что больно не было - не верилось что укололи (если бы сам своими глазами не видел), настолько сейчас иголки тонкие и уколы незаметные.
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