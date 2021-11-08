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До нового року вартість інтернету
може зрости на 20% — ІнАУ

До нового року вартість інтернету може зрости на 20% — ІнАУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:14

До нового року вартість інтернету може зрости на 20% — ІнАУ

Пропонуємо до обговорення:
В Інтернет Асоціації України (ІнАУ) очікують підвищення вартості послуг з підключення до інтернету та абонплати.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:14

Повышение стоимости кабеля на прямую отражается на стоимости подключения это понятно,но при чём здесь абонплата?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:13

  sena_2008atp написав:Повышение стоимости кабеля на прямую отражается на стоимости подключения это понятно,но при чём здесь абонплата?

"Просто деньги нужны" (с)
RomanTik
 
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