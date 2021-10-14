Недостатньо просто перестати користуватися карткою, якщо вона вам не потрібна.
Дивися повний текст Як правильно закрити банківську картку.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:10
Як правильно закрити банківську картку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як правильно закрити банківську картку.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:10
В любому випадку потрібно звернутись до свого менеджера і уточнити, які умови обслуговування карти, чи є комісія і тд.
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