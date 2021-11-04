заказывайте в интернете и не подвергайте опасности окружающих. Какие проблемы?
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:00
заказывайте в интернете и не подвергайте опасности окружающих. Какие проблемы?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:08
Re: У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...
никто не обязан их иметь. У меня также нет, например, татуировок, прививки от эболы, гражданства Израиля, странички в твиттере и много чего еще, что мне не сдалось...
Но я гражданин Украины, честный налогоплательщик и патриот. Согласно Конституции Украины я имею такие же права, как и привитые от ковида, кори и ветрянки, а также люди с удаленным апендиксом, желчным камнем и вставленными винирами или пирсингом.
Додано: Суб 13 лис, 2021 00:00
еще маски с подбородков людям на нос не натянули, уже справки проверять собираются... идиоты, не?
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:01
В зал кинотеатра без денег пройти попробуй, честный налогоплательщик и патриот
Додано: Пон 15 лис, 2021 15:46
ответ в стиле "когда слоны во дворике цвели...". При чем тут кинозал без денег? Тем более, что я многократно заходил в кинозал без олаты...
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:41
Да все при том же: стоят странные люди на входе, какие-то билетики у всех спрашивают, нарушают Конституцию/право свободного перемещения
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:48
писаки ничего не напутали?
Додано: Сер 17 лис, 2021 01:06
В зал кинотеатра без денег пройти попробуй, честный налогоплательщик и патриот [/quote]
У тебя аналогии не в пи..у,как обычно!Ты Конституцию(да и всё остальное)натягиваешь,как глаз на ж..пу."Без денег,я имею право и желание в кинотеатр не ходить,а насильно или иным хитрым способом заставляя меня это делать,нарушаются мои Конституционные права и нормы социального поведения".Разницу улавливаешь?
Додано: Сер 17 лис, 2021 09:38
У тебя аналогии не в пи..у,как обычно!Ты Конституцию(да и всё остальное)натягиваешь,как глаз на ж..пу."Без денег,я имею право и желание в кинотеатр не ходить,а насильно или иным хитрым способом заставляя меня это делать,нарушаются мои Конституционные права и нормы социального поведения".Разницу улавливаешь? [/quote]
Так не натягивай -- и не натянут будешь
Кто тебя что заставляет? -- в магазин пинками гонят?
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:39
В Німеччині не просто покупців мало стало, а магазини стоять зачинені:
Так то в німців ще жирок є, ще трохи протягне їх економіка, а ойро вже падає. Моліться лобом об підлогу далі, багато грошей заробите, служаки.
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