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У Нацполіції розповіли про
систему перевірки куплених...

У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:00

  bazanoff написав:_hunter,
Напрягает то, что продавец в магазине (или любой другой мелкий персонал, служащий, клерк) требует раскрыть личную информацию и врачебную тайну гражданина Украины для реализации его конституционных прав и свобод. Это явно противозаконно.

заказывайте в интернете и не подвергайте опасности окружающих. Какие проблемы?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:08

Re: У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...

  sequence написав:а-а-а, я понял, у вас нет ни Дийы, не прививки.

никто не обязан их иметь. У меня также нет, например, татуировок, прививки от эболы, гражданства Израиля, странички в твиттере и много чего еще, что мне не сдалось...
Но я гражданин Украины, честный налогоплательщик и патриот. Согласно Конституции Украины я имею такие же права, как и привитые от ковида, кори и ветрянки, а также люди с удаленным апендиксом, желчным камнем и вставленными винирами или пирсингом.
bazanoff
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 00:00

еще маски с подбородков людям на нос не натянули, уже справки проверять собираются... идиоты, не? :lol:
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:01

  bazanoff написав:
  sequence написав:а-а-а, я понял, у вас нет ни Дийы, не прививки.

никто не обязан их иметь. У меня также нет, например, татуировок, прививки от эболы, гражданства Израиля, странички в твиттере и много чего еще, что мне не сдалось...
Но я гражданин Украины, честный налогоплательщик и патриот. Согласно Конституции Украины я имею такие же права, как и привитые от ковида, кори и ветрянки, а также люди с удаленным апендиксом, желчным камнем и вставленными винирами или пирсингом.

В зал кинотеатра без денег пройти попробуй, честный налогоплательщик и патриот :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:46

  _hunter написав:
  bazanoff написав:
  sequence написав:а-а-а, я понял, у вас нет ни Дийы, не прививки.

никто не обязан их иметь. У меня также нет, например, татуировок, прививки от эболы, гражданства Израиля, странички в твиттере и много чего еще, что мне не сдалось...
Но я гражданин Украины, честный налогоплательщик и патриот. Согласно Конституции Украины я имею такие же права, как и привитые от ковида, кори и ветрянки, а также люди с удаленным апендиксом, желчным камнем и вставленными винирами или пирсингом.

В зал кинотеатра без денег пройти попробуй, честный налогоплательщик и патриот :lol:

ответ в стиле "когда слоны во дворике цвели...". При чем тут кинозал без денег? Тем более, что я многократно заходил в кинозал без олаты...
bazanoff
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:41

  bazanoff написав:
  _hunter написав:
  bazanoff написав:никто не обязан их иметь. У меня также нет, например, татуировок, прививки от эболы, гражданства Израиля, странички в твиттере и много чего еще, что мне не сдалось...
Но я гражданин Украины, честный налогоплательщик и патриот. Согласно Конституции Украины я имею такие же права, как и привитые от ковида, кори и ветрянки, а также люди с удаленным апендиксом, желчным камнем и вставленными винирами или пирсингом.

В зал кинотеатра без денег пройти попробуй, честный налогоплательщик и патриот :lol:

ответ в стиле "когда слоны во дворике цвели...". При чем тут кинозал без денег? Тем более, что я многократно заходил в кинозал без олаты...

Да все при том же: стоят странные люди на входе, какие-то билетики у всех спрашивают, нарушают Конституцию/право свободного перемещения :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:48

Наразі за підробку документа прощеплення із внесенням даних до реєстру лікарям може загрожувати від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт; за використання підробленого сертифіката — два роки за ґратами.
писаки ничего не напутали?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 01:06

  _hunter написав:

В зал кинотеатра без денег пройти попробуй, честный налогоплательщик и патриот :lol:[/quote]
  _hunter написав:Да все при том же: стоят странные люди на входе, какие-то билетики у всех спрашивают, нарушают Конституцию/право свободного перемещения :lol:
У тебя аналогии не в пи..у,как обычно!Ты Конституцию(да и всё остальное)натягиваешь,как глаз на ж..пу."Без денег,я имею право и желание в кинотеатр не ходить,а насильно или иным хитрым способом заставляя меня это делать,нарушаются мои Конституционные права и нормы социального поведения".Разницу улавливаешь? :mrgreen:
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:38

  chumakcm1430 написав:
  _hunter написав:

В зал кинотеатра без денег пройти попробуй, честный налогоплательщик и патриот :lol:

  _hunter написав:Да все при том же: стоят странные люди на входе, какие-то билетики у всех спрашивают, нарушают Конституцию/право свободного перемещения :lol:
У тебя аналогии не в пи..у,как обычно!Ты Конституцию(да и всё остальное)натягиваешь,как глаз на ж..пу."Без денег,я имею право и желание в кинотеатр не ходить,а насильно или иным хитрым способом заставляя меня это делать,нарушаются мои Конституционные права и нормы социального поведения".Разницу улавливаешь? :mrgreen:[/quote]
Так не натягивай -- и не натянут будешь :lol:
Кто тебя что заставляет? -- в магазин пинками гонят? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:39

В Німеччині не просто покупців мало стало, а магазини стоять зачинені:
https://youtu.be/L7UDTBKNkKk?t=160
Так то в німців ще жирок є, ще трохи протягне їх економіка, а ойро вже падає. Моліться лобом об підлогу далі, багато грошей заробите, служаки.
Mirax
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