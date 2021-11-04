У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...

Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:08

sequence написав: а-а-а, я понял, у вас нет ни Дийы, не прививки. а-а-а, я понял, у вас нет ни Дийы, не прививки.

никто не обязан их иметь. У меня также нет, например, татуировок, прививки от эболы, гражданства Израиля, странички в твиттере и много чего еще, что мне не сдалось...Но я гражданин Украины, честный налогоплательщик и патриот. Согласно Конституции Украины я имею такие же права, как и привитые от ковида, кори и ветрянки, а также люди с удаленным апендиксом, желчным камнем и вставленными винирами или пирсингом.