Київ виділив 2 мільярди гривень, аби покрити різницю вартості газу теплопідприємствам.
Дивися повний текст Кличко обіцяє киянам, що тарифи на тепло та гарячу воду не зростуть — місто виділило 2 мільярди.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:18
Кличко обіцяє киянам, що тарифи на тепло та гарячу воду...
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Дивися повний текст Кличко обіцяє киянам, що тарифи на тепло та гарячу воду не зростуть — місто виділило 2 мільярди.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:18
Але для теплокомуненерго газ не дорожчав, то куди дів 2 мільярди Кличко?
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