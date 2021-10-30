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Кличко обіцяє киянам, що тарифи
на тепло та гарячу воду...

Кличко обіцяє киянам, що тарифи на тепло та гарячу воду...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:18

Кличко обіцяє киянам, що тарифи на тепло та гарячу воду...

Пропонуємо до обговорення:
Київ виділив 2 мільярди гривень, аби покрити різницю вартості газу теплопідприємствам.

Дивися повний текст Кличко обіцяє киянам, що тарифи на тепло та гарячу воду не зростуть — місто виділило 2 мільярди.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:18

Але для теплокомуненерго газ не дорожчав, то куди дів 2 мільярди Кличко?
unicdima
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