Київ виділив 2 мільярди гривень, аби покрити різницю вартості газу теплопідприємствам.
Дивися повний текст Кличко обіцяє киянам, що тарифи на тепло та гарячу воду не зростуть — місто виділило 2 мільярди.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:18
Кличко обіцяє киянам, що тарифи на тепло та гарячу воду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко обіцяє киянам, що тарифи на тепло та гарячу воду не зростуть — місто виділило 2 мільярди.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:18
Але для теплокомуненерго газ не дорожчав, то куди дів 2 мільярди Кличко?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:52
(для Київтеплоенерго частка газу у структурі тарифу на тепло досягає 80%», — заявили в КМДА.
Хтось дуже хоче одержати 2 мільярди грн. просто-так.
При часткі газу в тарифі опалення 80% , вартість 1 Гкал :
(7,42грн +2,10)грн. х 131,57 м.куб./0,8 = 1565,68 грн.
По тарифу Киева: 1 Гкал = 1654 грн., тобто завищена. За що 2 мільярди грн.?
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