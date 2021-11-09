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В Києві відкрили рух на оновленій частині Великої...
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:26
Пропонуємо до обговорення:
У Києві відновили автомобільний рух на оновленій частині Великої кільцевої дороги від Одеської площі до вулиці Ватутіна.
Дивися повний текст В Києві відкрили рух на оновленій частині Великої кільцевої дороги
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:27
За ту халтуру треба саджати. Там люки вже провалені.
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unicdima
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