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В Києві відкрили рух на
оновленій частині Великої...

В Києві відкрили рух на оновленій частині Великої...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:26

В Києві відкрили рух на оновленій частині Великої...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві відновили автомобільний рух на оновленій частині Великої кільцевої дороги від Одеської площі до вулиці Ватутіна.

Дивися повний текст В Києві відкрили рух на оновленій частині Великої кільцевої дороги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:27

За ту халтуру треба саджати. Там люки вже провалені.
unicdima
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